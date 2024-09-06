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Собянин: В День города работа московского транспорта будет продлена

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в День города планируется продлить работу московского транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

— В ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2:00, — говорится в сообщении.

В обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта.

Москва отмечает 887-й День рождения 7 и 8 сентября. В честь этого городская мэрия и организаторы уникального форума-фестиваля «Территория Будущего. Москва 2030» подготовили серию дополнительных интересных мероприятий в парке искусств «Музеон».

В День города на десятках разнообразных площадок по всей Москве пройдут в честь 887-летия столицы многочисленные мероприятия, которыми торжественно завершится уникальный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030».

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что было принято решение об отмене запуска фейерверков на праздновании Дня города в Москве 7 и 8 сентября.

В День города, 7 и 8 сентября, в Москве ожидается теплая и комфортная погода, дождей не прогнозируется. В субботу и воскресенье воздушные массы в Москве будут находиться в центре антициклона, поэтому ветер будет слабым. Утро прохладное, вечер умеренно теплый, днем комфортно — около 25−27 градусов, осадков не прогнозируется. Ночная температура ожидается в диапазоне 6−11 градусов, а утром может быть около 10 градусов.

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Собянин Сергей