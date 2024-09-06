Собянин: В День города работа московского транспорта будет продлена

В День города, 7 и 8 сентября, в Москве ожидается теплая и комфортная погода, дождей не прогнозируется. В субботу и воскресенье воздушные массы в Москве будут находиться в центре антициклона, поэтому ветер будет слабым. Утро прохладное, вечер умеренно теплый, днем комфортно — около 25−27 градусов, осадков не прогнозируется. Ночная температура ожидается в диапазоне 6−11 градусов, а утром может быть около 10 градусов.