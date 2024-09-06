Горбачев и Госсовет СССР 33 года назад признали независимость Эстонии, Латвии и Литвы

Латвия, Литва и Эстония были присоединены к СССР в 1940 году, поскольку оказались в зоне советского влияния. Сначала в них ввели «для защиты» от Третьего Рейха советские войска, а после ультиматумов и смены власти их включили в состав Союза. Страны, получившие независимость после гибели Российской Империи, оказались под управлением Москвы. Однако в прибалтийские республики, ставшие частью СССР, вкладывались большие средства из союзного бюджета. Уровень жизни в Прибалтике был значительно выше, чем в РСФСР. В 1960-х три республики стали называть «витриной СССР» или «витриной социализма» (еще часто так называли в народе ГДР).