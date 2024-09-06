Сколько еще девушек будут открыто учить продавать себя?

Девицы с Патриарших настолько типичны, настолько неотличимы друг от друга, что на них появились карикатуры. Ну потому как совсем уж гротескные и оторвавшиеся от земли эти девочки. Которые, я просто уверена, полностью в курсе, сколько на самом деле люди зарабатывают в России и в Москве и сами не имеют никаких доходов. Когда такие видео только появлялись, перед нами проплывала череда бьюти-блогеров, инфо-коучей, бизнес-тренеров, криптоинвесторов — именно так представлялись девицы, разгуливавшие по Патриаршим в поисках щедрого мужчины. Потом они попадали в соцсети, их видели миллионы пользователей, кто-то да узнавал в девице с Патриков свою бывшую одноклассницу и уверенно сообщал, что никакой она не тренер, а эскортница или продавец. Одна интересная девушка, заявившая, что никогда не будет готовить для мужчины, что он должен отдавать ей все деньги, а на оставшиеся оплачивать доставку еды, оказалась курьером то ли в Gucci, то ли в Dolce&Gabbana.