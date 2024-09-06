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Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в штатном режиме в Москве. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Источник: Reuters

«Штаб уже начал свою работу, на всех избирательных участках Москвы находятся наши наблюдатели — которые сообщили, что все УИК открылись вовремя и в штатном режиме. За их работой в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и наши видеонаблюдатели», — сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, слова которого приводятся в сообщении.

Он также добавил, что в этом году в корпус наблюдателей вошли 12 тыс. 680 человек: 49% из них — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 26% — москвичи от 35 до 50 лет, 25% — горожане старше 50 лет.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября.

На них доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы.

Одновременно с этим можно проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. При этом москвичи, подавшие заявление для голосования таким образом, смогут сделать это только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.