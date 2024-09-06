Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме

«Штаб уже начал свою работу, на всех избирательных участках Москвы находятся наши наблюдатели — которые сообщили, что все УИК открылись вовремя и в штатном режиме. За их работой в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и наши видеонаблюдатели», — сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, слова которого приводятся в сообщении.