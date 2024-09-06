Южноуральцам рассказали о ярких астроявлениях осени 2024 года

В воскресенье, 8 сентября шестая от Солнца планета Сатурн достигнет «противостояния» — это лучший период для наблюдения планеты. Случается это событие раз в 378 дней. Небесное тело будет находиться ближе всего к Земле и сиять ярче обычного, со звездной величиной +0,58.
На ночном небе планета будет выглядеть как яркая золотистая «звезда». Чтобы увидеть кольца Сатурна, нужно воспользоваться телескопом или биноклем, но саму планету можно будет наблюдать невооруженным глазом. Сатурн будет хорошо виден из средних широт. Для этого нужно смотреть на юг, юго-восток, где он будет находиться выше всего над горизонтом.
Частичное лунное затмение произойдет 18 сентября. Лунный диск на 3,5% покроется тенью. Частичное лунное затмение смогут наблюдать жители европейской территории России и большей части Азии.
Это второе такое затмение в 2024 году. Первое прошло 25 марта: Луна погружалась в полутень Земли и была скрыта на 95,57%, поэтому затмение можно было заметить невооруженным глазом.
День осеннего равноденствия, 22 сентября, знаменует астрономическую смену времен года. После небесное светило будет восходить южнее Востока, а заходить южнее Запада. Через два-три дня после осеннего равноденствия длина дня и ночи уравняется, а затем световой день начнет сокращаться до зимнего солнцестояния.
Уже 12 октября комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) будет на пике яркости. Ближе всего к нашей звезде комета подлетит 27 сентября 2024 года и окажется в 58 млн км от Солнца. Максимальное сближение с Землей произойдет 12 октября этого же года, небесное тело будет в 70,6 млн км от нас.
Спустя 5 дней, 17 октября, будет суперлуние. Полная Луна 17 октября пройдет к Земле ближе, чем любое другое полнолуние в этом году, поэтому лунный диск будет выглядеть на 7,9% больше и на 15,7% ярче, чем обычно.