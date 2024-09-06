Южноуральцам рассказали о ярких астроявлениях осени 2024 года

На ночном небе планета будет выглядеть как яркая золотистая «звезда». Чтобы увидеть кольца Сатурна, нужно воспользоваться телескопом или биноклем, но саму планету можно будет наблюдать невооруженным глазом. Сатурн будет хорошо виден из средних широт. Для этого нужно смотреть на юг, юго-восток, где он будет находиться выше всего над горизонтом.