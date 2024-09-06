«Известия» побывали на премьере посвященного Майе Плисецкой спектакля

В театре «У Никитских ворот» премьера — спектакль «Я — Майя» — посвящение великой русской балерине Майе Плисецкой, чье 100-летие со дня рождения страна отметит в следующем году. В постановке народная артистка СССР появляется в виде голограммы. «Известия» побывали на премьере и оценили замысел создателей.
В основу постановки легла пьеса худрука театра Марка Розовского «Букеты и веники». Она рассказывает о непростой судьбе юной балерины, для которой жизнь Майи Плисецкой стала примером стойкости и преодоления преград в красивом, но очень недружелюбном мире.
«Нам хотелось передать атмосферу балетного мира, в котором возвышенная красота и низкая греховность иногда парадоксально сочетаются и приводят к конфликтам, неожиданным и весьма позорным. И тут, как раз, становится необходим образец служения высшему искусству — пример Майи Плисецкой. Ей мы посвящаем свою работу. Она незримо присутствует в нашем сюжете, помогая утвердить честность и профессионализм в творчестве, требующем этической чистоплотности и высокого духовного порыва», — объяснил Розовский.
Создатели спектакля позволили себе сравнить жизнь двух балерин — легенды и мечтающей о славе. На премьерные показы уже аншлаги. Ближайший спектакль 6 и 11 сентября на Новой сцене театра «У Никитских ворот».
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