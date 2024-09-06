«Известия» побывали на премьере посвященного Майе Плисецкой спектакля

«Нам хотелось передать атмосферу балетного мира, в котором возвышенная красота и низкая греховность иногда парадоксально сочетаются и приводят к конфликтам, неожиданным и весьма позорным. И тут, как раз, становится необходим образец служения высшему искусству — пример Майи Плисецкой. Ей мы посвящаем свою работу. Она незримо присутствует в нашем сюжете, помогая утвердить честность и профессионализм в творчестве, требующем этической чистоплотности и высокого духовного порыва», — объяснил Розовский.