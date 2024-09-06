Афиша на 7, 8 сентября. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Каждую неделю представляем подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».
7 сентября
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | Волки и овцы | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Камень Западного Урала | 12+
12.00−19.30 | Грани искусство — знания | 12+
12.00−19.30 | Калейдоскоп | Выставка Валерия Бендера | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Свадебный костюм народов России | Фотовыставка | 6+
— Минуты творчества | Выставка вышитых картин | 6+
— Лепестки сакуры | 6+
Библиотека им. И. С. Тургенева
11.00−19.00 | Выставка текстильных кукол | 6+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
18.00 | Оркестр «CAGMO — Симфония», «Король и Шут» | Двойной концерт | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
11.00−17.00 | Дорога жизни | 12+
Дом художника
11.00−17.00 | Я очень лето в городе люблю | 0+
Интерактивный музей «Парк науки»
13.00, 15.00 | Интерактивная экскурсия | 6+
14.00 | Физика из чемодана | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Рюриковичи, Романовы | Постоянные экспозиции | 12+
— Россия будущего | 6+
— Три века истории Перми | (6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Путешествие в детство | 6+
— Донбасс. Волонтёры. Истории | 12+
— Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5, «Королёвские номера» | 12+
14.00 | Обзорная экскурсия по выставке «Россия будущего» | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Art & Science: Открытые тела | Итоговая выставка стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» | 16+
Планетарий
10.30 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
12.00 | Лунные истории звездочёта | 6+
15.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
17.30 | Космос далёкий и близкий | 12+
19.00 | Сателикс | 12+
Сквер Татищева
16.00 | В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Премьера. М. Зощенко. История болезни | 16+
Театр «Данилин»
12.00 | Иллюзионное шоу клоунов | 0+
Театр «У Моста»
18.00 | Собачье сердце | 12+
Театр кукол
13.30 | Кошкин дом | 6+
11.00 | Муравьишка идёт домой | 0+
Храм Всех Святых
12.00 | Остров памяти — Егошихинский некрополь | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Золотые руки Прикамья | 0+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Хроника цветущих событий | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Дорога домой | Персональная выставка Жени Балдиной | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Другие круги | Персональная фотовыставка Юлии Вараксиной | 12+
8 сентября
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | Волки и овцы | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Камень Западного Урала | 12+
12.00−19.30 | Грани искусство — знания | 12+
12.00−19.30 | Калейдоскоп | Выставка Валерия Бендера | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Свадебный костюм народов России | Фотовыставка | 6+
— Минуты творчества | Выставка вышитых картин | 6+
— Лепестки сакуры | 6+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
12.00 | Капризка | Мюзикл. Музыкальный театр «Орфей» | 0+
Дом актёра
14.00 | Детское воскресенье | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Интерактивный музей «Парк науки»
12.00, 13.00, 15.00 | Интерактивная экскурсия | 6+
14.00 | Великий Тесла | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Рюриковичи, Романовы | Постоянные экспозиции | 12+
— Россия будущего | 6+
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Путешествие в детство | 6+
— Донбасс. Волонтёры. Истории | 12+
— Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5, «Королёвские номера» | 12+
14.00 | Обзорная экскурсия по выставке «Три века истории Перми» | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Art & Science: Открытые тела | Итоговая выставка стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» | 16+
Планетарий
10.30 | Полёты в космос | 6+
12.00 | Космонавтика для детей | 6+
15.00 | Путешествуя со светом | 6+
17.30 | Призрак Вселенной | 12+
Ротонда в Горьковском саду
12.00 | Романовский след в Перми | 12+
Сквер уральских добровольцев (у фонтана)
15.00 | Эспланада — место притяжения | 6+
Театр «Век жизни»
13.00 | Большой Ух | Музыкальная сказка | 0+
17.00, 19.30 | Курица | 16+
Театр «У Моста»
14.00 18.00 | Собачье сердце | 12+
Театр кукол
11.00 | Муравьишка идёт домой | 0+
13.30 | Следуя за воображением | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Премьера. Тоска | 18+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Мой Гамлет | Монодрама | 18+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Золотые руки Прикамья | 0+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Хроника цветущих событий | 12+
Центральная детская библиотека
10.00−18.00 | Арт-объект: полигональная скульптура | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Дорога домой | Персональная выставка Жени Балдиной | 12+
11.00−19.00 | Другие круги | Персональная фотовыставка Юлии Вараксиной | 12+