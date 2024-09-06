Афиша на 7, 8 сентября. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Исторический парк «Россия — моя история»

10.00−19.00 | Выставки:

— Рюриковичи, Романовы | Постоянные экспозиции | 12+

— Россия будущего | 6+

— Три века истории Перми | (6+

— Молотов. Пространство для жизни | 12+

— Путешествие в детство | 6+

— Донбасс. Волонтёры. Истории | 12+

— Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5, «Королёвские номера» | 12+

14.00 | Обзорная экскурсия по выставке «Россия будущего» | 6+