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В сентябре в Новосибирске ожидается потепление до +23 градусов

В Новосибирске потеплеет до +23 градусов.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Сиб.фм

По данным пресс-службы Западно-Сибирского гидрометцентра, в третьей декаде сентября в Новосибирской области ожидается от +5 до +10 градусов ночью и от +18 до +23 днем.

К середине декады температура воздуха начнет понижаться до +12 градусов.

Также синоптики отметили, что в первой декаде месяца осадков ожидается гораздо больше, чем за весь сентябрь.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы даты солнечного и лунного затмения осенью-2024.