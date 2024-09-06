В сентябре в Новосибирске ожидается потепление до +23 градусов

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
По данным пресс-службы Западно-Сибирского гидрометцентра, в третьей декаде сентября в Новосибирской области ожидается от +5 до +10 градусов ночью и от +18 до +23 днем.
К середине декады температура воздуха начнет понижаться до +12 градусов.
Также синоптики отметили, что в первой декаде месяца осадков ожидается гораздо больше, чем за весь сентябрь.
Напомним, что в Новосибирске опубликованы даты солнечного и лунного затмения осенью-2024.