51 человека укусили клещи в Иркутской области за неделю

Напоминает, что против клещевого энцефалита можно поставить прививку. Так в этом году прошли вакцинацию более 95 тысяч жителей Приангарья, в том числе 32 тысячи детей. Осень — хороший период, чтобы защитить себя от возможных болезней, которые переносят клещи.