51 человека укусили клещи в Иркутской области за неделю

Сентября и октябрь является вторым пиком клещевой активности. Так, за прошедшую неделю насекомые укусили 51 жителя Иркутской области, из них 12 детей. С начала сезона за помощью обратились 15341 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.
— Заболели клещевым боррелиозом 100 человек, клещевым энцефалитом — 88, клещевым риккетсиозом −12, — рассказали в пресс-службе управления.
Напоминает, что против клещевого энцефалита можно поставить прививку. Так в этом году прошли вакцинацию более 95 тысяч жителей Приангарья, в том числе 32 тысячи детей. Осень — хороший период, чтобы защитить себя от возможных болезней, которые переносят клещи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Братска хотел продлить срок действия сим-карты, а вместо этого перевел мошенникам более 1,5 миллионов рублей.