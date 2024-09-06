Красноярцы смогут понаблюдать за Луной и Сатурном в телескоп

Красноярские любители астрономии смогут на следующей неделе в телескоп понаблюдать за Луной и планетой Сатурн. Такая возможность появится у них благодаря открытию нового сезона «Звездных вечеров» в обсерватории Университета Решетнева.
Мероприятие состоится в обсерватории университета в один из дней с 12 по 14 сентября в 19:30. Точная дата зависит от погоды — для наблюдений нужно ясное небо без облаков и сухая погода.
«Звездные вечера» проводятся бесплатно, но нужна предварительная регистрация на сайте обсерватории. Организаторы обращают внимание на то, что с 12 сентября в 18:00 на сайте будет появляться объявление, состоится мероприятие или нет.