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Красноярцы смогут понаблюдать за Луной и Сатурном в телескоп

В обсерватории Университета Решетнева открывается новый сезон «Звездных вечеров» (6+).

Источник: AP 2023

Красноярские любители астрономии смогут на следующей неделе в телескоп понаблюдать за Луной и планетой Сатурн. Такая возможность появится у них благодаря открытию нового сезона «Звездных вечеров» в обсерватории Университета Решетнева.

Мероприятие состоится в обсерватории университета в один из дней с 12 по 14 сентября в 19:30. Точная дата зависит от погоды — для наблюдений нужно ясное небо без облаков и сухая погода.

«Звездные вечера» проводятся бесплатно, но нужна предварительная регистрация на сайте обсерватории. Организаторы обращают внимание на то, что с 12 сентября в 18:00 на сайте будет появляться объявление, состоится мероприятие или нет.

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