Красноярский край присоединится к «Кроссу нации» 21 сентября

Подать заявку на участие в мероприятии можно будет до 19 сентября через «Госуслуги». Забег состоится 21 сентября. Участие бесплатное, однако необходимо предоставить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (для несовершеннолетних), полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Забег пройдет в 11 городах края:
— Красноярск, МАУ «Татышев-парк».
— Ачинск, Парк «Березовая роща».
— Дивногорск, лыжный полигон КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий».
— Железногорск, стадион «Труд».
— Зеленогорск, сквер «Дружба».
— Канск, эко-парк «Сосновый бор».
— Лесосибирск, площадь перед зданием по адресу 7-ой микрорайон, 15 Г.
— Минусинск, база отдыха «Ясная поляна».
— Норильск, стадион «Заполярник».
— Сосновоборск, лыжная база «Снежинка».
— Шарыпово, «Парк Энергетиков».