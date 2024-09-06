Красноярский край присоединится к «Кроссу нации» 21 сентября

Подать заявку на участие в мероприятии можно будет до 19 сентября через «Госуслуги». Забег состоится 21 сентября. Участие бесплатное, однако необходимо предоставить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (для несовершеннолетних), полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.