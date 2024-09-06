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Красноярский край присоединится к «Кроссу нации» 21 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Кросс нации» — одно из самых массовых и масштабных физкультурных мероприятий по легкой атлетике, которое ежегодно проводится в России с 2004 года. Участники бегут дистанции от 1 до 10 км.

Источник: НИА Красноярск

Подать заявку на участие в мероприятии можно будет до 19 сентября через «Госуслуги». Забег состоится 21 сентября. Участие бесплатное, однако необходимо предоставить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (для несовершеннолетних), полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Забег пройдет в 11 городах края:

— Красноярск, МАУ «Татышев-парк».

— Ачинск, Парк «Березовая роща».

— Дивногорск, лыжный полигон КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий».

— Железногорск, стадион «Труд».

— Зеленогорск, сквер «Дружба».

— Канск, эко-парк «Сосновый бор».

— Лесосибирск, площадь перед зданием по адресу 7-ой микрорайон, 15 Г.

— Минусинск, база отдыха «Ясная поляна».

— Норильск, стадион «Заполярник».

— Сосновоборск, лыжная база «Снежинка».

— Шарыпово, «Парк Энергетиков».

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