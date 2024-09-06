В Воронеже врачи спасли младенца, который задыхался

Воронежские врачи спасли младенца, который задыхался. Удачную операцию сделали в областной детской клинической больнице № 1 двухмесячному малышу, который родился недоношенным. Кроха весил всего 1,2 кг.
Врачи диагностировали у ребенка функциональное провисание надгортанника в просвет дыхательных путей. Из-за этого нарушилось прохождение воздуха на вдохе, что вызывало шумное дыхание и удушье. Поскольку малыш не мог самостоятельно дышать, потребовалась постоянная респираторная поддержка, которую провели в отделении реанимации ВОДКБ № 1. Заведующий оториноларингологическим отделением Антон Мащенко и детский оториноларинголог Олег Козлов сделали операцию. Ребенок смог самостоятельно дышать.
— В стенах нашей больницы операция при подобной аномалии проводилась в третий раз. И каждый — успешно. После чего маленькие пациенты выздоровели, — сообщили в больнице. — Сложность операции заключалась в том, что малыш родился недоношенным и при проведении операции имел малый вес.