В Воронеже врачи спасли младенца, который задыхался

— В стенах нашей больницы операция при подобной аномалии проводилась в третий раз. И каждый — успешно. После чего маленькие пациенты выздоровели, — сообщили в больнице. — Сложность операции заключалась в том, что малыш родился недоношенным и при проведении операции имел малый вес.