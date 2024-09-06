Премьера нового сериала о Зорро состоится в России 6 сентября

Пафос нарастающего конфликта сглаживает юмор. Его здесь действительно много, приключенческий сериал постоянно балансирует на грани хорошей французской комедии. Иногда ситуации настолько абсурдны, но в целом соответствуют тому, что мы привыкли видеть в фильмах и сериалах с участием Дюжардена. Как если бы Зорро поместили в сеттинг «Агента 117».