Премьера нового сериала о Зорро состоится в России 6 сентября

Премьера нового приключенческого сериала «Зорро» состоится в России 6 сентября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» одновременно со всем миром. Над новым проектом о легендарном мстителе в маске работали французские шоураннеры Ноэ Дебре и Бенжамин Шабри, и он выходит в один год с одноименной испанской версией от Amazon Prime. «Известия» посмотрели первые эпизоды и оценили их.
Новый «Зорро» получился динамичным, лишенным пафоса и очень смешным. От привычных «зорровских» канонов французы решили отойти. Герой в исполнении оскароносного Жана Дюжардена переживает кризис среднего возраста, с переменным успехом пытается управлять Лос-Анджелесом 1821 года, а о маске, шляпе и шпаге вспоминает лишь в крайних случаях.
Дуальность персонажа Дюжардена на этот раз очень далека от того, что оставил в наследство Антонио Бандерас, чей герой первым всплывает в памяти, когда думаешь о Зорро. Во французском сериале он скорее тяготеет к Человеку-пауку.
Пафос нарастающего конфликта сглаживает юмор. Его здесь действительно много, приключенческий сериал постоянно балансирует на грани хорошей французской комедии. Иногда ситуации настолько абсурдны, но в целом соответствуют тому, что мы привыкли видеть в фильмах и сериалах с участием Дюжардена. Как если бы Зорро поместили в сеттинг «Агента 117».
В 2024 году Зорро определенно вернулся в моду. Возможно, это последствия кризиса в супергероике — киновселенная Marvel начала сдавать уже на своей четвертой фазе, не открыв новых ярких героев.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Маска-шоу: каким получился сериал «Зорро» с Жаном Дюжарденом.