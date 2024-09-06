Собянин анонсировал обновление крупнейших парков Москвы

По словам Собянина, с 2011 по 2023 год в Москве обновили и создали заново более тысячи парков и скверов. Среди них — парки «Зарядье», «Марьинский ручей», «Ходынское поле», «Всехсвятская роща», парк 50-летия Октября, Северного речного вокзала и Детский Черкизовский парк.
На следующем этапе планируется обновить другие крупнейшие столичные парки и зоны отдыха, благоустройство которых в последний раз прошло 10−12 лет назад. Речь идет о Парке Горького, парке «Сокольники», музее-заповеднике «Коломенское», Измайловском парке, парке «Фили» и музее-заповеднике «Кузьминки—Люблино». В первых трех уже стартовал первый этап обновления.
«Сегодня в пешей доступности от парков живет 90% жителей нашего города. Парки стали уникальными центрами притяжения для москвичей всех возрастов, предоставляющими самые широкие возможности для отдыха и досуга в любое время года. Число отдыхающих в парках выросло примерно в пять раз», — отметил Сергей Собянин.
Постановление об утверждении программы развития городской среды было подписано Сергеем Собяниным в 2011 году. Ее целью названо создание городской инфраструктуры высокого уровня комфортности. Согласно сайту открытого бюджета Москвы, в 2023 году на реализацию программы было выделено 126,1 млрд руб. В 2024-м предусмотрено 244,9 млрд руб., из которых 216,3 млрд руб. пойдут на обустройство городских территорий общего пользования.