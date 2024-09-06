Собянин анонсировал обновление крупнейших парков Москвы

На следующем этапе планируется обновить другие крупнейшие столичные парки и зоны отдыха, благоустройство которых в последний раз прошло 10−12 лет назад. Речь идет о Парке Горького, парке «Сокольники», музее-заповеднике «Коломенское», Измайловском парке, парке «Фили» и музее-заповеднике «Кузьминки—Люблино». В первых трех уже стартовал первый этап обновления.