В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело после массового отравления водой

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел в городе Баксан. Больше 200 человек обратились в больницу с признаками отравлениями. Роспотребнадзор с местной администрацией выдали предписание с рекомендацией не пить воду из-под крана. Делом также заинтересовались в федеральном СУ СК. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.