В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело после массового отравления водой

В КБР завели уголовное дело после массового отравления водой. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Согласно опубликованной информации, инцидент произошел в городе Баксан. Больше 200 человек обратились в больницу с признаками отравлениями. Роспотребнадзор с местной администрацией выдали предписание с рекомендацией не пить воду из-под крана. Делом также заинтересовались в федеральном СУ СК. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.
— На карантин закрыли две школы, два детских сада и колледж. Жителям микрорайона порекомендовали пить кипяченую и бутилированную воду до особого распоряжения, — говорится в сообщении.