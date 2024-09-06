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В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело после массового отравления водой

В Кабардино-Балкарии начали искать виновных в массовом отравлении.

Источник: Комсомольская правда

В КБР завели уголовное дело после массового отравления водой. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел в городе Баксан. Больше 200 человек обратились в больницу с признаками отравлениями. Роспотребнадзор с местной администрацией выдали предписание с рекомендацией не пить воду из-под крана. Делом также заинтересовались в федеральном СУ СК. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

— На карантин закрыли две школы, два детских сада и колледж. Жителям микрорайона порекомендовали пить кипяченую и бутилированную воду до особого распоряжения, — говорится в сообщении.