В Свердловскую область на несколько дней вернется тепло

В Свердловскую область придет бабье лето. Тепло задержится в регионе на несколько дней. Прогрев начнется уже 6 сентября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— Тепло движется с северного и северо-западного направлений, распространяясь по периферии антициклона Quentin. Южных районов области потепление достигнет ближе к вечеру, на севере дневные температуры вновь будут выше, чем на юге, — рассказал синоптик Пулин.
Начавшееся потепление прервется только на один день — 7 сентября. В регион кратковременно поступит порция холодного воздуха. Небольшие осадки прогнозируются в ночь с 7 на 8 сентября.
Продолжится потепление в воскресенье — 8 сентября. Антициклон сместится в район Поволжья. В этот день температура воздуха прогреется до +22 градусов. 9 сентября ожидается +23 градуса.