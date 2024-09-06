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В Свердловскую область на несколько дней вернется тепло

Бабье лето придет на Средний Урал.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область придет бабье лето. Тепло задержится в регионе на несколько дней. Прогрев начнется уже 6 сентября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

— Тепло движется с северного и северо-западного направлений, распространяясь по периферии антициклона Quentin. Южных районов области потепление достигнет ближе к вечеру, на севере дневные температуры вновь будут выше, чем на юге, — рассказал синоптик Пулин.

Начавшееся потепление прервется только на один день — 7 сентября. В регион кратковременно поступит порция холодного воздуха. Небольшие осадки прогнозируются в ночь с 7 на 8 сентября.

Продолжится потепление в воскресенье — 8 сентября. Антициклон сместится в район Поволжья. В этот день температура воздуха прогреется до +22 градусов. 9 сентября ожидается +23 градуса.