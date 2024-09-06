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Подсветку Шуховской башни отремонтируют после удара молнии до 19 сентября

Сейчас башню ремонтируют, проход на ее территорию закрыт.

Источник: Нижегородская правда

Подсветку Шуховской башни в Нижегородской области отремонтируют после удара молнии до 19 сентября. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в «Нижновэнерго».

Сейчас башню ремонтируют, проход на ее территорию закрыт. Светодиодную подсветку планируют восстановить до 19 сентября.

«Дополнительно проинформируем население через администрацию г. о.г. Дзержинск», — добавили в «Нижновэнерго».

Напомним, в начале июня молния попала в Шуховскую башню и вывела из строя оборудование. Его планировали заменить до конца августа. Из-за чего сдвинулись сроки — не уточняется.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что трубопровод прорвало во время строительства дороги к Шуховской башне.