Подсветку Шуховской башни отремонтируют после удара молнии до 19 сентября

Подсветку Шуховской башни в Нижегородской области отремонтируют после удара молнии до 19 сентября. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в «Нижновэнерго».
Сейчас башню ремонтируют, проход на ее территорию закрыт. Светодиодную подсветку планируют восстановить до 19 сентября.
«Дополнительно проинформируем население через администрацию г. о.г. Дзержинск», — добавили в «Нижновэнерго».
Напомним, в начале июня молния попала в Шуховскую башню и вывела из строя оборудование. Его планировали заменить до конца августа. Из-за чего сдвинулись сроки — не уточняется.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что трубопровод прорвало во время строительства дороги к Шуховской башне.