В Омске исправили сбой по продаже билетов на автовокзале

В АО «Омскоблавтотранс» сообщили об устранении сбоев в работе автоматизированной системы продажи билетов «Авибус». Как сообщили в компании, выход из строя системы не связан с внешними факторами. Проблема возникла из-за сбоя на серверном оборудовании.
Последствия сбоя были оперативно устранены. Уже вечером на омском автовокзале наладили продажу билетов через кассу и на сайтах-партнёрах. Сегодня утром возобновлена и продажа билетов онлайн. В компании сообщили об устранении всех проблем.
«Все последствия сбоя на серверном оборудования устранены. Система “Авибус” работает в штатном режиме. Возможность приобретения электронного билета на официальном сайте АО “Омскоблавтотранс” обеспечена», — сообщается на официальном сайте автовокзала.