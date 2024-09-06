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В Омске исправили сбой по продаже билетов на автовокзале

Билеты можно купить как в кассах, так и на сайте предприятия.

Источник: Om1 Омск

В АО «Омскоблавтотранс» сообщили об устранении сбоев в работе автоматизированной системы продажи билетов «Авибус». Как сообщили в компании, выход из строя системы не связан с внешними факторами. Проблема возникла из-за сбоя на серверном оборудовании.

Последствия сбоя были оперативно устранены. Уже вечером на омском автовокзале наладили продажу билетов через кассу и на сайтах-партнёрах. Сегодня утром возобновлена и продажа билетов онлайн. В компании сообщили об устранении всех проблем.

«Все последствия сбоя на серверном оборудования устранены. Система “Авибус” работает в штатном режиме. Возможность приобретения электронного билета на официальном сайте АО “Омскоблавтотранс” обеспечена», — сообщается на официальном сайте автовокзала.