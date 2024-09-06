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В Красноярске начали строить новый храм

Собор будет построен в Советском районе.

Собор в честь Преображения Господня начали строить в Советском районе Красноярска.

Накануне в микрорайоне «Преображенский» митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил молебен на территории строительства. После этого состоялось погружение сваи будущей церкви, сообщают в Красноярской митрополии. Также на моменте погружения первой сваи присутствовал начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов.

Отметим, что строительство храма в этом микрорайоне митрополит благословил еще в декабре 2017 года.

Возводить первый православный храм в этой части Советского района стали не просто так. Об этом просили местные жители, по их инициативе вопрос о строительстве поднимался неоднократно.

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