В Красноярске начали строить новый храм

Собор в честь Преображения Господня начали строить в Советском районе Красноярска.
Накануне в микрорайоне «Преображенский» митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил молебен на территории строительства. После этого состоялось погружение сваи будущей церкви, сообщают в Красноярской митрополии. Также на моменте погружения первой сваи присутствовал начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов.
Отметим, что строительство храма в этом микрорайоне митрополит благословил еще в декабре 2017 года.
Возводить первый православный храм в этой части Советского района стали не просто так. Об этом просили местные жители, по их инициативе вопрос о строительстве поднимался неоднократно.