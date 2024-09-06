В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет день открытых дверей

Единый день открытых дверей в культурных центрах и библиотеках столицы состоится 7 сентября. Специальную программу подготовили более 250 учреждений, расположенных в разных округах города. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
«Посетителей познакомят с возможностями культурных площадок — их работой, творческими студиями, кружками для взрослых и детей. Всего запланировано порядка 650 экскурсий, презентаций, мастер-классов, спектаклей, интерактивных занятий и встреч с артистами», — отметила Наталья Сергунина.
Дом Гоголя в 12:00 приглашает на прогулку, посвященную истории старинной московской усадьбы, в которой сейчас расположены мемориальный музей и научная библиотека. Об архитектурном разнообразии Басманного района расскажут сотрудники библиотеки-читальни имени А. С. Пушкина. Экскурсия «Частная жизнь особняков и доходных домов Басманной слободы» запланирована на 13:00.
В это же время библиотека № 192 проведет программу «Верхом на портфеле». Юным посетителям предложат решить головоломки по географии и истории, задачи по математике, ребусы и анаграммы по окружающему миру. Кроме того, их ждут литературные викторины и спортивные соревнования.
Культурный центр «Ватутинки» подготовил квест «Кинолента», во время которого дети продемонстрируют свои знания в области кинематографа и актерского мастерства, а также узнают, как наносить грим. Начало в 13:00.
Научиться работать на сцене и в команде ребята смогут на встрече с педагогом театральной мастерской в концертном зале Дома культуры «Маяк». Тренинги пройдут в 13:30.
В культурном центре «Меридиан» в 14:00 и 15:00 будут собирать роботов. В библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева в 16:00 состоится презентация книги «Москва — вкусы прошлого», посвященной ресторанной культуре конца XIX — начала ХХ века и старинным рецептам.
Узнать об особенностях современных читален, выдаче и приемке книг можно в 17:00 на практикуме «Сегодня я библиотекарь» в библиотеке № 74. В это же время организуют занятие студии изобразительного искусства в центре культуры и досуга «Академический». Его участники освоят творческие приемы и техники.
А в 19:00 Дом культуры «Стимул» и Московский драматический театр имени Сергея Есенина представят спектакль «Раскольников. Между Тьмой и Светом».
Для участия в некоторых мероприятиях нужна предварительная регистрация.
Впервые единый день открытых дверей прошел в Москве в 2017 году. Тогда к нему присоединились культурно-досуговые учреждения столицы, а с 2021-го в мероприятии стали принимать участие и библиотеки. Узнать больше о программе можно на сайте.