В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет день открытых дверей

Узнать об особенностях современных читален, выдаче и приемке книг можно в 17:00 на практикуме «Сегодня я библиотекарь» в библиотеке № 74. В это же время организуют занятие студии изобразительного искусства в центре культуры и досуга «Академический». Его участники освоят творческие приемы и техники.