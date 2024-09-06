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Жителей Воронежской области ждет похолодание до +5

Такая температура ожидается ночью в субботу.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 88% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области начинает устанавливаться настоящая сентябрьская погода: дневная жара постепенно снижается, этому способствует ночная температура. В темное время суток еще плюсовые значения, но уже довольно низкие.

В частности, в ночь на субботу, 7 сентября, в Воронежской области местные синоптики прогнозируют до +5, в столице Черноземья — до +8. Днем будет еще очень комфортно: по региону — до +27, в Воронеже — также.

В воскресенье, 8 сентября, ночью по области до +6, в Воронеже — до +9. А днем в столице Черноземья — до +27, а по области — до +28.

На выходных, по прогнозам Воронежского гидрометцентра, будет малооблачно и без осадков.