Жителей Воронежской области ждет похолодание до +5

В Воронежской области начинает устанавливаться настоящая сентябрьская погода: дневная жара постепенно снижается, этому способствует ночная температура. В темное время суток еще плюсовые значения, но уже довольно низкие.
В частности, в ночь на субботу, 7 сентября, в Воронежской области местные синоптики прогнозируют до +5, в столице Черноземья — до +8. Днем будет еще очень комфортно: по региону — до +27, в Воронеже — также.
В воскресенье, 8 сентября, ночью по области до +6, в Воронеже — до +9. А днем в столице Черноземья — до +27, а по области — до +28.
На выходных, по прогнозам Воронежского гидрометцентра, будет малооблачно и без осадков.