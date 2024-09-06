В мэрии Новосибирска прокомментировали транспортный коллапс на улицах Дзержинского района

— Раньше на проспект можно было выезжать с улиц Трикотажная, Промышленная, Индустриальная. Сейчас все эти улицы перерыты и перекрыты в районе перекрестков с проспектом Дзержинского — проехать невозможно никак, — рассказал Павел. — В результате весь транспорт стекается на улицу Электрозаводскую, которая и без того перегружена — на ней много складов, цехов, постоянно ездят фуры и грузовики.