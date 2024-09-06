В мэрии Новосибирска прокомментировали транспортный коллапс на улицах Дзержинского района

Новосибирцы еще с начала лета жалуются на трудности проезда по центру Дзержинского района. По словам нашего читателя Павла, два месяца назад перекрыли и разрыли все выезды на проспект Дзержинского, оставив нетронутой одну-единственную, убитую в хлам, улицу Электрозаводскую.
— Раньше на проспект можно было выезжать с улиц Трикотажная, Промышленная, Индустриальная. Сейчас все эти улицы перерыты и перекрыты в районе перекрестков с проспектом Дзержинского — проехать невозможно никак, — рассказал Павел. — В результате весь транспорт стекается на улицу Электрозаводскую, которая и без того перегружена — на ней много складов, цехов, постоянно ездят фуры и грузовики.
Мужчина поделился, что расстояние в 1,5 километра по улице Электрозаводской в часы пик приходится преодолевать за три часа. Ситуацию усугубляют глубокие выбоины в асфальте, которые автомобилисты объезжают на минимальной скорости.
На наш запрос в мэрии со ссылкой на администрацию Дзержинского района ответили, что перекресток ул. Промышленной и ул. Индустриальной перекрыт в связи с проведением ООО «НТСК» земляных работ в целях технического перевооружения магистральной тепловой сети.
— По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии, срок завершения технологической и строительной части работ — 07.10.2024, восстановления благоустройства — 07.06.2025, — сообщили в пресс-службе.