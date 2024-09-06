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День города в Краснодаре пройдет без фейерверков и концертов

Стала известна программа мероприятий на День города Краснодара 2024.

Источник: Комсомольская правда

В 2024-м Краснодару исполнится 231 год. По традиции День рождение город отметит в последний уикенд месяца — 28 и 29 сентября.

Уже известно, что празднования пройдут без масштабных гуляний. Об этом сообщил глава города Евгения Наумов. Причина — соображения безопасности.

«Никаких пиршеств, салютов фейерверков, концертов на открытом небе не будет. Где-то гибнут наши ребята, защищая нас, нашу безопасность, суверенитет нашей страны. Мы не имеем права в это время излишне веселиться», — сказал Евгений Наумов.

Ранее стало известно об ограничения на массовые гуляния в регионе. Их численность не должна превышать тысячу человек.

В День города в Краснодаре состоятся награждения. Они запланированы в парках и скверах мегаполиса.

Украшением уикенда станет открытие кинотеатра «Болгария». После реконструкция он станет культурно-досуговым центром, но главное — получит обновленный зал — на 400 мест.

Также откроются после реставрации цветочные часы на пересечении улиц Красной и Гаврилова. Рабочие уже заменили механизм. Сейчас завершается обустройство территории, в том числе нового сквера.

Фейерверк на День города в Краснодаре 2024 не запланирован. Причина, как и в случае с масштабными гуляниями, — соображения безопасности.

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