День города в Краснодаре пройдет без фейерверков и концертов

В 2024-м Краснодару исполнится 231 год. По традиции День рождение город отметит в последний уикенд месяца — 28 и 29 сентября.
Уже известно, что празднования пройдут без масштабных гуляний. Об этом сообщил глава города Евгения Наумов. Причина — соображения безопасности.
«Никаких пиршеств, салютов фейерверков, концертов на открытом небе не будет. Где-то гибнут наши ребята, защищая нас, нашу безопасность, суверенитет нашей страны. Мы не имеем права в это время излишне веселиться», — сказал Евгений Наумов.
Ранее стало известно об ограничения на массовые гуляния в регионе. Их численность не должна превышать тысячу человек.
В День города в Краснодаре состоятся награждения. Они запланированы в парках и скверах мегаполиса.
Украшением уикенда станет открытие кинотеатра «Болгария». После реконструкция он станет культурно-досуговым центром, но главное — получит обновленный зал — на 400 мест.
Также откроются после реставрации цветочные часы на пересечении улиц Красной и Гаврилова. Рабочие уже заменили механизм. Сейчас завершается обустройство территории, в том числе нового сквера.
Фейерверк на День города в Краснодаре 2024 не запланирован. Причина, как и в случае с масштабными гуляниями, — соображения безопасности.