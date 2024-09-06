В период выборов губернатора Петербурга усилят движение троллейбусов и трамваев

Ранее мы рассказывали о том, что кандидатами на пост главы Северной столицы стали Александр Беглов от «Единой России», Павел Брагин — кандидат от партии «Зеленые», Сергей Малинкович от «Коммунистов России» и Максим Яковлев от КПРФ.