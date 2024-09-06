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В период выборов губернатора Петербурга усилят движение троллейбусов и трамваев

Речь идет о троллейбусах №№ 2, 23, 32, 43, 46 и трамвае № 39.

В период проведения выборов губернатора Петербурга, 7 и 8 сентября, усилят движение общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, на выходных будет усилено движение пяти троллейбусных и одного трамвайного маршрутов. Речь идет о троллейбусах №№ 2, 23, 32, 43, 46 и трамвае № 39.

Ранее мы рассказывали о том, что кандидатами на пост главы Северной столицы стали Александр Беглов от «Единой России», Павел Брагин — кандидат от партии «Зеленые», Сергей Малинкович от «Коммунистов России» и Максим Яковлев от КПРФ.