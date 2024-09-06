Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гроза и проливные дожди»: синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей на этих выходных

Дожди зальют Омскую область на этих выходных.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 94% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Омской области на этих выходных ожидаются дожди и грозы. Максимально воздух прогреется до +18 градусов. О том, какая будет погода в Омске 7 и 8 сентября, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на субботу ожидается похолодание до +4…+9 градусов. Местами в приземном слое возможны заморозки до 0…-5 градусов. В отдельных районах пройдет дождь. Порывы ветра в пределах 5−10 м/с.

Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. Ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с.

Ночью в воскресенье температура воздуха составит +6…+11 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах туман.

Днем столбик термометра поднимется до +13…+18 градусов. Дожди сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра будут достигать 6−11 м/с.