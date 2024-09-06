Дожди ворвутся в Приморье — синоптики назвали даты

В начале следующей недели синоптическая ситуация на юге Дальневосточного региона будет нестабильной, а погодные условия в Приморском крае — изменчивыми, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
В понедельник, 9 сентября, Приморье окажется в теплом секторе циклона, который переместится из Китая в Амурскую область и Хабаровский край, осадков в этот день не прогнозируется. Минимальная температура составит +13…+20 °С, на востоке немного холоднее — +5…+12 °С. Днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до +26…+32 °С, в прибрежных зонах — до +20…+25 °С.
Во вторник, 10 сентября, Приморье будет под влиянием фронтальных разделов хабаровского циклона. На большей части региона пройдут дожди разной интенсивности. Ночью температура повысится, а днем будет на 1−3 градуса холоднее, чем в понедельник.
К среде фронты покинут Приморье, за ними придет гребень континентального антициклона с холодным воздухом. Дожди прекратятся, но температура воздуха понизится: ночью +8…+16 °С, днем +21…+28 °С.
Во Владивостоке в понедельник, 9 сентября, будут сухие условия, свежий юго-восточный ветер. Во вторник возможен небольшой дождь, ветер станет слабее. Температурные показатели в эти два дня останутся без значительных изменений: минимальная температура +18…+21 °С, максимальная +22…+25 °С.
В среду ожидается солнечная погода, ночью температура упадет до +14…+16 °С, а днем поднимется до +23…+27 °С.