Дожди ворвутся в Приморье — синоптики назвали даты

В понедельник, 9 сентября, Приморье окажется в теплом секторе циклона, который переместится из Китая в Амурскую область и Хабаровский край, осадков в этот день не прогнозируется. Минимальная температура составит +13…+20 °С, на востоке немного холоднее — +5…+12 °С. Днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до +26…+32 °С, в прибрежных зонах — до +20…+25 °С.