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Антициклон обеспечит Петербургу нестандартную погоду

В Петербурге продолжается аномально тёплый период.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 88% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: Фонтанка.ру

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 сентября в городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер южных направлений, слабый. Воздух прогреется до 24−26 градусов.

Синоптическую ситуацию в регионе будет формировать северо-западная периферия антициклона. В регионе сохранится малооблачная и сухая погода, а температурный фон хоть и ожидается немного ниже вчерашних значений, но по-прежнему будет существенно превышать рамки климата. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В выходные, по данным СЗ УГМС, ожидается малооблачная погода, без осадков. По ночам местами туман, 13−14 градусов, окрестностях местами в субботу до 10, а в воскресенье до 8. В дневные часы — примерно так же, как сегодня.