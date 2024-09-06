Антициклон обеспечит Петербургу нестандартную погоду

Синоптическую ситуацию в регионе будет формировать северо-западная периферия антициклона. В регионе сохранится малооблачная и сухая погода, а температурный фон хоть и ожидается немного ниже вчерашних значений, но по-прежнему будет существенно превышать рамки климата. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».