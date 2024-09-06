Бастрыкин потребовал доклад о нападении на полицейских в Волгограде

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на полицейских в Волгограде. Ранее региональный следком завел уголовное дело на двух мужчин, которые избили гаишников на посту ДПС. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, конфликт случился 3 сентября в Красноармейском районе.