Бастрыкин потребовал доклад о нападении на полицейских в Волгограде

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на полицейских в Волгограде. Ранее региональный следком завел уголовное дело на двух мужчин, которые избили гаишников на посту ДПС. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, конфликт случился 3 сентября в Красноармейском районе.
— Сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, водитель и пассажир которого имели признаки алкогольного опьянения. Мужчины воспрепятствовали задержанию, проявили агрессию и причинили сотрудникам МВД телесные повреждения, — уточнили в следкоме.
Сами участники драки были настолько пьяны, что не помнят подробностей случившегося. Но очевидцы сняли все на камеру. На волгоградцев завели дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Проводится расследование.