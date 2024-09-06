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Бастрыкин потребовал доклад о нападении на полицейских в Волгограде

Глава СК запросил доклад об избиении гаишников в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на полицейских в Волгограде. Ранее региональный следком завел уголовное дело на двух мужчин, которые избили гаишников на посту ДПС. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, конфликт случился 3 сентября в Красноармейском районе.

— Сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, водитель и пассажир которого имели признаки алкогольного опьянения. Мужчины воспрепятствовали задержанию, проявили агрессию и причинили сотрудникам МВД телесные повреждения, — уточнили в следкоме.

Сами участники драки были настолько пьяны, что не помнят подробностей случившегося. Но очевидцы сняли все на камеру. На волгоградцев завели дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Проводится расследование.

СК