Отвезли в больницу в тяжелом состоянии: потерявшаяся пенсионерка провела под дождем два дня в лесу Иркутской области

В полицию Куйтунского района Иркутской области обратился мужчина. Он рассказал, что пошел вместе со своей матерью за ягодами. Отправились они в лес из села Или. Однако, в какой-то момент пенсионерка пропала из виду. Сын пытался докричаться до нее, но она не отзывалась. Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина в первый день начал поиски самостоятельно, но никаких результатов это не дало.
На следующий день он пришел за помощью к правоохранителям. Полицейские организовали поиски, привлекли жителей района и администрацию. Найти женщину удалось на следующий день, 6 сентября, утром.
— При прочесывании лесного массива поисковики обнаружили уставшую и замерзающую женщину, которая почти два дня провела под дождем, — рассказали в пресс-службе ведомства.
После двух дней пребывания в лесу, пенсионерке понадобилась медицинская помощь, ее сразу же увезли в больницу. По предварительной информации, она находится в тяжелом состоянии.