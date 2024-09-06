Отвезли в больницу в тяжелом состоянии: потерявшаяся пенсионерка провела под дождем два дня в лесу Иркутской области

В полицию Куйтунского района Иркутской области обратился мужчина. Он рассказал, что пошел вместе со своей матерью за ягодами. Отправились они в лес из села Или. Однако, в какой-то момент пенсионерка пропала из виду. Сын пытался докричаться до нее, но она не отзывалась. Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина в первый день начал поиски самостоятельно, но никаких результатов это не дало.