Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ограничат по улице Рабочего Штаба в Иркутске до конца года

Ограничение начнет действовать 13 сентября и продлится до 31 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске по улице Рабочего Штаба ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, такая временная мера затронет лишь определенный участок.

— С 08:00 13 сентября до 20:00 31 декабря будет временно закрыто движение транспорта по улице Рабочего Штаба от дома № 75/3 до дома № 29а, — поделились в пресс-службе администрации.

На объекте будут проводить неотложные работы по восстановлению напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад — Рабочего Штаба до КОС правого берега. Водителям стоит учитывать изменение в движение при выборе маршрута.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона ограничат проезд по улицам Баррикад и Щедрина до 5 ноября.