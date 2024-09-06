Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам запретили посещать леса до 26 сентября

В Волгоградской области до 26 сентября 2024 года продлены ограничения на посещение лесов.

Источник: unsplash.com

Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ подписал председатель регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Алексей Севокоз.

Согласно тексту документа, пойти на этот шаг власти были вынуждены из-за сухой и ветряной погоды, прогнозируемой синоптиками на территории Волгоградской области, которая создаёт дополнительные риски возникновения пожаров.

Отметим, ограничения на посещение лесов действуют на территории региона уже несколько месяцев и неоднократно продлевались. Нарушителям запрета грозит штраф от 2 тыс. рублей.

штрафы
экология