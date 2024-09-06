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В Ростовской области начались дополнительные выборы депутата Госдумы

Дополнительные выборы депутатов разных уровней стартовали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С утра 6 сентября 2024 года в Ростовской области стартовали дополнительные депутатские выборы. Избирательные участки будут открыты до 20 часов.

Напомним, 6, 7 и 8 сентября состоится голосование за депутатов, претендующих на место в Госдуме по Южному одномандатному избирательному округу № 152. Также в указанный период будут выбирать депутатов гордум Азова, Батайска и Таганрога, состоятся довыборы в представительные органы Ростова-на-Дону и Новочеркасска.

Голосование за депутатов в Зернограде и Шахтах, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского пройдет 8 сентября.

Добавим, за выборным процессом на Дону будут следить больше двух тысяч наблюдателей. При этом общественный контроль должны вести свыше 600 наблюдателей.