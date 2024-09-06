В Ростовской области начались дополнительные выборы депутата Госдумы

Напомним, 6, 7 и 8 сентября состоится голосование за депутатов, претендующих на место в Госдуме по Южному одномандатному избирательному округу № 152. Также в указанный период будут выбирать депутатов гордум Азова, Батайска и Таганрога, состоятся довыборы в представительные органы Ростова-на-Дону и Новочеркасска.