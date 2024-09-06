На «Путинском мосту» под Красноярском ограничили движение

Как сообщили в пресс-службе Федерального управления автомобильных дорог «Енисей», сейчас на участке проводят ямочный ремонт. Во время работ движение на мосту, а также на подходах к нему в направлении Иркутск — Красноярск будет осуществляться реверсивно по одной полосе, а периодами — полностью останавливаться.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута. Объехать участок можно через краевой центр и поселок Березовка.
Ранее мы писали, что 3 сентября в районе села Дрокино частично перекрыли дорогу — там монтируют балки пролетного строения реконструируемого путепровода.