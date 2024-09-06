Школа креативных индустрий открылась в Саянске

В Саянске состоялось открытие Школы креативных индустрий. В ней бесплатно осваивать азы работы с фото, видео, анимацией и 3D-графикой будут 73 ребенка. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, в учебном заведении также можно будет приобщиться к электронной музыке, звукорежиссуре и интерактивным цифровым технологиям VR и AR.
— Школа оснащена современными учебными материалами и технологическим оборудованием. В ней созданы максимально комфортные условия для обучения и развития талантливых детей и подростков. Ребята получат знания и навыки в сфере творческих профессий и в дальнейшем смогут выбрать их для получения специальности, — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
В образовательном учреждении предусмотрено шесть студий. Их оснастили необходимыми для занятий инструментами: акустической кабиной и мультимедийным оборудованием. Создать школу креативных индустрий в Саянске получилось благодаря федеральному проекту «Придумано в России».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре по улице Рабочего штаба ограничат движение транспорта до 31 декабря.