Школа креативных индустрий открылась в Саянске

В Саянске состоялось открытие Школы креативных индустрий. В ней бесплатно осваивать азы работы с фото, видео, анимацией и 3D-графикой будут 73 ребенка. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, в учебном заведении также можно будет приобщиться к электронной музыке, звукорежиссуре и интерактивным цифровым технологиям VR и AR.