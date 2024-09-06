Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осенние каникулы нижегородских школьников начнутся 26 октября

Учащиеся будут отдыхать до 4 ноября, включительно.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские школьники могут уйти на осенние каникулы с 26 октября. Соответствующие рекомендации разместило Минпросвещения РФ российским школам. Каникулы продлятся до 4 ноября с учетом празднования Дня народного единства. Зимние каникулы продлятся с 30 декабря по 12 января, а весенние — с 22 по 31 марта.

Для первоклассников предлагается ввести дополнительные каникулы с 15 по 24 февраля. Кроме того, выходными будут все государственные праздники, включая 22—23 февраля, 8—9 марта, 1−4 и 8—9 мая. Летние каникулы у всех учащихся начинаются 31 мая.

Ранее нижегородцам рассказали, как будут работать детсады и школы в новом учебном году.

образование