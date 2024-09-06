Осенние каникулы нижегородских школьников начнутся 26 октября

Нижегородские школьники могут уйти на осенние каникулы с 26 октября. Соответствующие рекомендации разместило Минпросвещения РФ российским школам. Каникулы продлятся до 4 ноября с учетом празднования Дня народного единства. Зимние каникулы продлятся с 30 декабря по 12 января, а весенние — с 22 по 31 марта.