Чиновники рассказали, где найти туалеты в Самаре: список

Под одним из постов врио губернатора в соцсетях жители Самары пожаловались на недостаток уборных в общественных местах.
— Складывается впечатление, что жители Самарского региона предпочитают туалетам кусты, подворотни, гаражи и подъезды! — написали возмущенные горожане.
Как сообщили в ответ на эту претензию в департаменте городского хозяйства Самары, на территории города имеется 23 муниципальных общественных туалета.
Так, 8 муниципальных стационарных общественных туалетов находятся на площади Куйбышева, в сквере Высоцкого, на набережной (3 туалета), улице Маяковского, Струковском саду, парке Гагарина).
Помимо этого, в городе установлено 15 модулей-павильонов. Один модульный туалет на 6 кабин стоит на второй очереди набережной, 2 модуля на 2 кабины — на набережной в районе бассейна ЦСК ВВС, один модуль на 2 кабины — на набережной в районе улицы Ленинградской.
Туалеты имеются в сквере им. А. С. Пушкина (1 модуль на 2 кабины), на площади Куйбышева (1 модуль на 2 кабины), в парке «Победы» (2 модуля на 2 кабины), в Струковском саду (3 модуля на 2 кабины), в парке «50 лет Октября» (1 модуль на 6 кабин), в сквер на проспекте Ленина (1 модуль на 3 кабины), на Вертолетной площадке (2 модуля на 2 кабины) и в Ерик-парке в Волгаре (1 модуль на 3 кабины).
— Все муниципальные общественные туалеты являются бесплатными и работают ежедневно с 9 до 22 часов. Подрядными организациями осуществляется ежедневная уборка туалетов, их текущий ремонт. На площади Куйбышева имеется 1 муниципальный стационарный общественный туалет и 1 муниципальный модуль-павильон на 2 кабины, — сообщили 5 сентября 2024 года чиновники.