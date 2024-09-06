Чиновники рассказали, где найти туалеты в Самаре: список

Туалеты имеются в сквере им. А. С. Пушкина (1 модуль на 2 кабины), на площади Куйбышева (1 модуль на 2 кабины), в парке «Победы» (2 модуля на 2 кабины), в Струковском саду (3 модуля на 2 кабины), в парке «50 лет Октября» (1 модуль на 6 кабин), в сквер на проспекте Ленина (1 модуль на 3 кабины), на Вертолетной площадке (2 модуля на 2 кабины) и в Ерик-парке в Волгаре (1 модуль на 3 кабины).