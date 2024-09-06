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Паралимпийца из Перми Евгения Торсунова поздравил с победой Владимир Путин

Глава государства направил чемпиону Паралимпийских игр телеграмму.

Источник: Паралимпийский комитет России

Президент России Владимир Путин поздравил с победой на Паралимпийских играх в Париже пермяка Евгения Торсунова. Глава государства направил в адрес чемпиона Игр 2024 года телеграмму.

Владимир Путин в своей телеграмме пермяку отметил, что в напряженной борьбе с сильными соперниками он убедительно подтвердили высокий класс мастерства, нацеленность на результат и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

«Этот триумф — большое, знаменательное событие в Вашей жизни, в истории паралимпийского движения России», — говорится в тексте телеграммы.

Президент России пожелал Евгению Торсунову новых спортивных достижений и всего наилучшего.

Чемпион Паралимпиады Евгений Торсунов посвятил победу родителям и родной Перми. Пермяк завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Путин Владимир