Паралимпийца из Перми Евгения Торсунова поздравил с победой Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил с победой на Паралимпийских играх в Париже пермяка Евгения Торсунова. Глава государства направил в адрес чемпиона Игр 2024 года телеграмму.
Владимир Путин в своей телеграмме пермяку отметил, что в напряженной борьбе с сильными соперниками он убедительно подтвердили высокий класс мастерства, нацеленность на результат и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета.
«Этот триумф — большое, знаменательное событие в Вашей жизни, в истории паралимпийского движения России», — говорится в тексте телеграммы.
Президент России пожелал Евгению Торсунову новых спортивных достижений и всего наилучшего.
Чемпион Паралимпиады Евгений Торсунов посвятил победу родителям и родной Перми. Пермяк завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2024 года в Париже.