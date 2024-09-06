На Среднем Урале вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах

Многие объекты попали под запрет о курении. Среди них остановки общественного транспорта и вблизи 15 метров от них. Также в список попали подземные и надземные крытые пешеходные переходы, парковки, территории в 15 метрах вблизи с торговыми центрами кафе, рынки, здания органов власти, городские леса, скверы и парки.