На Среднем Урале вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах

В Свердловской области вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах. Он начал действовать с 6 сентября. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей.
Многие объекты попали под запрет о курении. Среди них остановки общественного транспорта и вблизи 15 метров от них. Также в список попали подземные и надземные крытые пешеходные переходы, парковки, территории в 15 метрах вблизи с торговыми центрами кафе, рынки, здания органов власти, городские леса, скверы и парки.
Законопроект был принят еще 30 июля. Его приняли депутаты Законодательного собрания Свердловской области.
На данный момент уже существует перечень мест, установленный федеральным законом, где курить запрещается, а именно на территории школ, больниц, детских площадок, автовокзалов и помещений общего пользования в многоквартирных домах.