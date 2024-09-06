Казанцы очистят пляж Нижнее Заречье от мусора

На пляже Нижнее Заречье в день выборов депутатов Государственного Совета РТ, 8 сентября, состоится субботник. Акция начнется в 11:00, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.
К очистке территории присоединятся активисты Русского географического общества и молодежного экологического движения «Будет чисто». Участников субботника ждут дружная атмосфера, знакомства и полезное времяпровождение.
Ранее стартовала заявочная кампания экологического чемпионата среди вузов и ссузов Татарстана «Студенческий кубок чистоты». В этом году турнир объединит порядка 700 человек. Общий призовой фонд конкурса составит 250 тысяч рублей.