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Казанцы очистят пляж Нижнее Заречье от мусора

Акция состоится 8 сентября в 11:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На пляже Нижнее Заречье в день выборов депутатов Государственного Совета РТ, 8 сентября, состоится субботник. Акция начнется в 11:00, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

К очистке территории присоединятся активисты Русского географического общества и молодежного экологического движения «Будет чисто». Участников субботника ждут дружная атмосфера, знакомства и полезное времяпровождение.

Ранее стартовала заявочная кампания экологического чемпионата среди вузов и ссузов Татарстана «Студенческий кубок чистоты». В этом году турнир объединит порядка 700 человек. Общий призовой фонд конкурса составит 250 тысяч рублей.

экология