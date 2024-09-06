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«Звезда сентября»: в Сочи цветет «картофельное дерево»

В Сочи продолжает цвести «картофельное дерево» или Паслен Рантонне. Об этом сообщила в своих социальных сетях ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.

Источник: Галина Солтани — ВКонтакте

«Картофельное дерево» это безоговорочно звезда сентября", — отметила эксперт.

Родиной данного растения являются тропические регионы Парагвая и Аргентины, откуда он был завезен во Францию в 1868 году. Названо это растение в честь французского садовника Бартелеми Виктора Рантонне, который сделал много для акклиматизации различных растений на Лазурном берегу.

Паслен Рантонне — это красивоцветущее растение, которое может достигать высоты до 1,5 метров. Его цветы имеют яркий фиолетово-синий окрас. Листья этого дерева похожи на картофельные, в связи с чем оно и получило такое название в народе.

Недавние исследования иракских ученых показали, что сырье Рантонне содержит высокое количество антиоксидантов. Антиоксиданты играют важную роль в защите организма от свободных радикалов, которые могут вызывать различные заболевания и ускорять процесс старения.


Найти «картофельное дерево» можно в сочинском Дендрарии. Оно растет в Саду непрерывного цветения.

флора и фауна