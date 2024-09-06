«Звезда сентября»: в Сочи цветет «картофельное дерево»

Родиной данного растения являются тропические регионы Парагвая и Аргентины, откуда он был завезен во Францию в 1868 году. Названо это растение в честь французского садовника Бартелеми Виктора Рантонне, который сделал много для акклиматизации различных растений на Лазурном берегу.



Паслен Рантонне — это красивоцветущее растение, которое может достигать высоты до 1,5 метров. Его цветы имеют яркий фиолетово-синий окрас. Листья этого дерева похожи на картофельные, в связи с чем оно и получило такое название в народе.



Недавние исследования иракских ученых показали, что сырье Рантонне содержит высокое количество антиоксидантов. Антиоксиданты играют важную роль в защите организма от свободных радикалов, которые могут вызывать различные заболевания и ускорять процесс старения.