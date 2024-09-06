По решению суда мусорные площадки установят в селах Боханского района

В Боханском районе Иркутской области отсутствуют контейнерные площадки. Администрация поселений не пыталась вовремя решить ситуацию, поэтому делом занялись правоохранители. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— Прокурор направил в суд административные заявления о понуждении организовать накопление и сбор твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установить контейнерные площадки и контейнеры для их накопления, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Данное требование удовлетворили. После того, как оно вступит в законную силу, площадки и контейнеры установят.
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