По решению суда мусорные площадки установят в селах Боханского района

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Куйтунском районе женщина ушла в лес за ягодами вместе со своим сыном. Но в какой-то момент потерялась. В итоге пенсионерка провела под дождем два дня. К счастью, ее нашли. Доставили в больницу в тяжелом состоянии.