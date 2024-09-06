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Родители воронежских школьников пожаловались на расписание с 8 уроками

Норма — 7 уроков в день.

Источник: АиФ Воронеж

Родители обучающихся в школе № 104 на улице Шидловского пожаловались на расписание с 8 уроками, пишет портал «Вести Воронеж».

Семиклассники почти ежедневно посещают по восемь уроков вместо положенных семи. Однако администрация Воронежа утверждает, что учебный план школы составлен в соответствии с нормативными требованиями, и дополнительных уроков в старшей параллели нет.

В администрации также сообщили, что в школе восьмым уроком проводят факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным программам. В соответствии с требованиями, между ними и последним уроком организован перерыв в 20 минут.

образование