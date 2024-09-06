Мост с видом на Оку построят в Нижнем Новгороде

Архитектурный совет поддержал концепцию строительства культурного центра и ресторанного комплекса. Компания ГК «Глоракс» запустит проект комплексного развития территории, включая строительство высоток и социальных объектов. Всех их соединит парящий мост. Общий объем инвестиций в этот проект оценивается в 30 млрд рублей. Напомним, ранее мы писали, что около 750 деревьев и кустарников могут вырубить у Щелоковского хутора.