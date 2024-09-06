Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные с 6 по 8 сентября в Краснодарском крае синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер восточной четверти 5−10 м/с, местами порывы до 9−14 м/с, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На территории Кубани на выходных ожидается теплая погода, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 6−11 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне 15−20°, днем поднимется до 23−28°.
В горах традиционно прохладнее — ночью будет 8−13°, днем — 17−22°. На Черноморском побережье ночью — 19−24°, днем — 26−31°.