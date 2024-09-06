Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные с 6 по 8 сентября в Краснодарском крае синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер восточной четверти 5−10 м/с, местами порывы до 9−14 м/с, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.