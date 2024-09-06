В Крыму открыли памятник Русскому солдату

В Крыму, на территории мемориального комплекса «Поле Альминского сражения», состоялось открытие памятника Русскому солдату Владимирского пехотного полка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.
В Бахчисарайском районе появился памятник, посвященный 170-летней годовщине Альминского сражения. Монумент установлен в память о солдатах и офицерах Владимирского пехотного полка, отметил политик.
Монумент солдата установлен благодаря инициативе губернатора Владимирской области Александра Авдеева и председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, заключил глава республики.