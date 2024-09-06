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В Крыму открыли памятник Русскому солдату

Монумент установили в честь Владимирского пехотного полка.

Источник: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

В Крыму, на территории мемориального комплекса «Поле Альминского сражения», состоялось открытие памятника Русскому солдату Владимирского пехотного полка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

В Бахчисарайском районе появился памятник, посвященный 170-летней годовщине Альминского сражения. Монумент установлен в память о солдатах и офицерах Владимирского пехотного полка, отметил политик.

Монумент солдата установлен благодаря инициативе губернатора Владимирской области Александра Авдеева и председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, заключил глава республики.

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