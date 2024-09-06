Погода в Ростове-на-Дону в выходные 7 — 8 сентября: похолодание до +12 и сильный ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 7 — 8 сентября ночью принесет похолодание, да и днем уже не стоит ждать +30 градусов, а по ночам в некоторых районах столбик термометра уже стремится к нуля. И, если в донской столице небо будет только хмуриться, то в некоторых районах области пройдут дожди. Подробнее о погоде рассказали в своем прогнозе синоптики Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в субботу, 7 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, ночью порывы усилятся до 12 — 14, а днем до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13 — +15 градусов, а днем +24 — +26.
В воскресенье, 8 сентября, синоптики также прогнозируют переменную облачность и без существенных осадков. Ветер восточного и северо-восточного направления разовьет скорость в среднем 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +13 — +15 градусов, а днем потеплеет до +25 — +27.
В Ростовской области также стоит ждать переменную облачность. В субботу обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами порывы усилятся до 12 — 14, а днем по югу региона до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12 — +17 градусов, местами похолодает до +7, а по северу и востоку — до +3, днем потеплеет до +22 — +27 градусов.
В воскресенье в отдельных районах пройдет небольшой и умеренный дождь. Восточный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, местами порывы составят 12 — 14, а днем по югу усилятся до 16 метров в секунду. Ночью столбики термометра опустятся до +12 — +17 градусов, местами до +7, а в северо-западных районах и того ниже — до +3, днем же воздух прогреется до +23 — +28 градусов.