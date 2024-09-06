Погода в Ростове-на-Дону в выходные 7 — 8 сентября: похолодание до +12 и сильный ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 7 — 8 сентября ночью принесет похолодание, да и днем уже не стоит ждать +30 градусов, а по ночам в некоторых районах столбик термометра уже стремится к нуля. И, если в донской столице небо будет только хмуриться, то в некоторых районах области пройдут дожди. Подробнее о погоде рассказали в своем прогнозе синоптики Ростовского гидрометцентра.