Челябинцам рассказали, как изменятся автобусные маршруты в День города

На время праздничных мероприятий в День города будет закрыто движение транспорта: с 10 до 23 часов по Красной от Труда до Братьев Кашириных, с 14 до 23 часов — по Каслинской от Братьев Кашириных до проспекта Победы и по Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной.