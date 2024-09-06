Челябинцам рассказали, как изменятся автобусные маршруты в День города

На время праздничных мероприятий в День города будет закрыто движение транспорта: с 10 до 23 часов по Красной от Труда до Братьев Кашириных, с 14 до 23 часов — по Каслинской от Братьев Кашириных до проспекта Победы и по Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной.
Автобус № 8 направят от Мамина по проспекту Победы, Краснознаменной, Братьев Кашириных до Академика Королева; № 18 — от ТРК «Алмаз» по Цвиллинга, Труда, Свердловскому проспект до автобусного парка (без заезда к Теплотехническому институту); № 22а — от ЧКПЗ по Свободы, проспекту Ленина, Свердловскому проспекту, Труда, Северо-Крымской, Братьев Кашириных до Александра Шмакова; № 71 — от ЧМК по Свердловскому проспекту, проспекту Победы, Краснознаменной, Братьев Кашириных до Петра Столыпина.
С 17 до 23 часов будет закрыто движение по 250-летия Челябинска от Салавата Юлаева до Академика Макеева и по Татищева от проспекта Героя России Родионова до 250-летия Челябинска.
Автобус № 9 направят от Петра Столыпина, по Новоградскому проспекту, Петра Сумина, Татищева, проспекту Родионова, Академика Макеева, Братьев Кашириных, Салавата Юлаева до 250-летия Челябинска; № 128 — от Петра Столыпина по Татищева, проспекту Родионова, Академика Макеева до Братьев Кашириных.