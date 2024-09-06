Главные новости 6 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 сентября 2024 года.
В России стартовали региональные выборы
На начавшемся в пятницу голосовании граждане изберут глав 21 региона, включая губернатора Санкт-Петербурга, депутатов Мосгордумы, и могут отправить в Госдуму трех бывших министров. В этом году дистанционное электронное голосование будет доступно в 25 регионах.
Лавров рассказал о встрече с Кулебой по просьбе властей Турции
Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ
Соглашения о строительстве жилых комплексов в регионах ДФО и Арктики, в том числе международного уровня, стали ключевыми на Восточном экономическом форуме — 2024, сообщило ведомство.
В США объяснили спешкой крушение первого F-16 на Украине
Крушение F-16 стало результатом попытки торопить события: украинские пилоты проходили ускоренный курс обучения и сразу отправлялись на боевые вылеты, несмотря на опасения инструкторов. Планов по изменению текущей программы обучения украинских пилотов пока нет, передает WSJ.
Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова
Telegram обновил политику, разрешив пользователям сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах. Ранее в разделе часто задаваемых вопросов на сайте мессенджера говорилось, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными» (кроме каналов и ботов).