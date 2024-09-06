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Губернатор Ростовской области проголосовал на дополнительных выборах депутатов

Губернатор Ростовской области проголосовал в первый день депутатских выборов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на дополнительных депутатских выборах. Пост об этом был опубликован утром 6 сентября в телеграм-канале главы региона.

— Предлагаю обязательно проголосовать и вам, уважаемые земляки, — написал Василий Голубев.

Напомним, с пятницы по воскресенье в Ростовской области будут проходить выборы депутатов разных уровней.

В частности, состоится голосование за депутатов, претендующих на место в Госдуме по Южному одномандатному избирательному округу № 152.

Кроме того, в указанный период будут избираться депутаты гордум Азова, Батайска и Таганрога. Также пройдут довыборы в представительные органы Ростова-на-Дону и Новочеркасска.

Голосование за депутатов в Зернограде и Шахтах, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского пройдет 8 сентября.