В Минздраве Татарстана планируют начать пересадку легких. Сейчас подобные операции проводятся лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, заявил во время прямого эфира главный трансплантолог республики Александр Киршин.
По мнению специалиста, для Татарстана трансплантация легких станет большим прогрессом. С начала 2024 года в регионе провели 76 пересадок почки, 41 пересадку печени и 20 пересадок сердца.
Киршин подчеркнул, что когда донорский орган требуется пациенту экстренно, то закрыть потребности выходит не всегда. При этом целевые показатели республика фактически выполняет, в том числе оперируя пациентов из других субъектов.
Ранее в Челнах хирурги БСМП провели редкую операцию пациенту с пораженной печенью.