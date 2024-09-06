Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве Татарстана планируют начать пересадку легких

Это станет большим прогрессом для республики.

Источник: Комсомольская правда

В Минздраве Татарстана планируют начать пересадку легких. Сейчас подобные операции проводятся лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, заявил во время прямого эфира главный трансплантолог республики Александр Киршин.

По мнению специалиста, для Татарстана трансплантация легких станет большим прогрессом. С начала 2024 года в регионе провели 76 пересадок почки, 41 пересадку печени и 20 пересадок сердца.

Киршин подчеркнул, что когда донорский орган требуется пациенту экстренно, то закрыть потребности выходит не всегда. При этом целевые показатели республика фактически выполняет, в том числе оперируя пациентов из других субъектов.

Ранее в Челнах хирурги БСМП провели редкую операцию пациенту с пораженной печенью.

медицина